Adana'da 270 polisle narkotik uygulaması - Son Dakika

Adana'da 270 polisle narkotik uygulaması

Adana'da 270 polisle narkotik uygulaması Adana'da 270 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Adana'da 270 polisle narkotik uygulaması ADANA - Adana'da 270 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde 10 farklı noktada hava destekli uygulama düzenlendi. 250 polisin katıldığı uygulamada, özel harekat, trafik şube ve asayiş şubeden polisler destek verdi. Uygulamada, durdurulan araçları dedektör köpekleri aradı. Polisler, araç sürücüleri ve içerisinde yolcu konumda oturan 700 kişiye GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 290 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi. 2 sürücüye ise 8 bin 848 TL idari para cezası uygulandı. Umumi Hıfsızsıhha kanunu kapsamında 5 şahsa toplamda 3 bin 151 TL para cezası kesildi. Öte yandan, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşlar ise uygulamada polisler tarafından uyarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) adana: Bu uygulamaların daha cok olması yerinde olur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı

Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt

Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi

Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı

Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü