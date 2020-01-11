Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

1 saat önce

Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulamasıADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı.

Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 42 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2708 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Uygulamanın, Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi. İl genelinde sabit nokta önleyici yol kontrolleri ve umuma açık mekan denetimlerinde 8 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 42 kişiyi yakaladı. 2 bin 758 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 56 araca çeşitli kabahatlerden 51 bin 641 lira para cezası uygularken, 23 aracı ise trafikten men etti. Umuma açık 75 işyerini denetlenirken, 10 işyerine ve 7 kişiye toplamda 16 bin 020 lira idari para cezası uyguladı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 1,3 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap ve 0,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:34 Kaynak: DHA
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