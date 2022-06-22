Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

22.06.2022 09:52
Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 275 litre sahte içki, 685 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 13 litre aroma ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler H.Y, Ü.Y. ve A.O'yu gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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