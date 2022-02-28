Adana'da 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika
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Adana'da 28 Şubat sürecine tepki

28.02.2022 17:10
Adana'da 28 Şubat sürecine tepki

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Adana Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Adana Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

MAZLUMDER öncülüğünde İnönü Parkı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Ali Aygün, 28 Şubat sürecinin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen izlerinin silinemediğini belirtti.

Sürecin aktörlerinin büyük kısmından hesap sorulamadığı gibi mağduriyetlerin de tam olarak giderilemediğini ifade eden Aygün, 28 Şubat'ın toplumun geleceğini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

???????Basın açıklamasına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.???????

YORUMLAR
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İnsan Hakları, Ali Aygün, 28 Şubat, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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