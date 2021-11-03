287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 287 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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