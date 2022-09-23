Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

23.09.2022 17:52
Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da 29 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Adana'da 29 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığını organize ettiğini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Göçmen, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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