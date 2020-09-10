Adana'da 29 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'da 18 suçtan hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 18 suçtan 29 yıl hapis cezasıyla aranan Erhan Turgut'u (29) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, dama çıkarak kaçmaya çalışan hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Turgut, daha sonra cezaevine gönderildi.