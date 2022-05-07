Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

07.05.2022 10:04

Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Kamyonu Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.

Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'DA KAÇAK AVLANAN 450 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
10:14 Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı
10:06 Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider
09:21 Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
09:17 Kervana Davutoğlu'nun partisi de katıldı: Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a ırkçılık suçlaması
09:15 Özdağ-Soylu tartışmasına suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da girdi, FETÖ iması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 10:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement