Adana'da 297 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Adana'da Aralık ayı içerisinde trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, bin 910 araç trafikten men edilirken, 297 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana'da Aralık ayı içerisinde trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, bin 910 araç trafikten men edilirken, 297 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2018 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 192 bin 817 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı bin 910 araç trafikten men edildi, 297 sürücünün ehliyetine el konuldu.



Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 551 maddi hasarlı, 344 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 897 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 536 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.



Trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, "Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 numaralı polis ve jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - ADANA

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