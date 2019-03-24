Adana'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
10 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 16.41'de merkez üssü Pekmezci Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: İHA
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