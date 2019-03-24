Son Dakika Haberleri: Adana'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem

10 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 16.41'de merkez üssü Pekmezci Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Kozan, Adana, Güncel
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