Adana'da 3,5 ton altın yastık altında - Son Dakika

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının 485 liraya ulaştığı dönemde vatandaşların ciddi anlamda altın sattığına dikkat çekerken, kentte 3,5 ton civarında yastık altı altın olduğunu kaydetti.

Koronavirüs aşısı açıklamaları ile Çin ve Amerika arasındaki gerginliğin azalmasıyla altın gramının 460 TL civarında, yaklaşık bir aydır yatay bir seyir izlediğini anlatan Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatların 460- 465 aralığında ilerlediğini kaydetti.