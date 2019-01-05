Son Dakika Haberleri: Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

39 dakika önce

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.57'de, merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmezken, derinliği ise 9.36 kilometre olarak kaydedildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:35 Kaynak: DHA

Tufanbeyli, Adana, Güncel
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