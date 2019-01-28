Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
40 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
'nden alınan bilgiye göre, saat 18.45'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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