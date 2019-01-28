Son Dakika Haberleri: Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem

40 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 18.45'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Tufanbeyli, Adana, Güncel
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