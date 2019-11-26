Son Dakika Haberleri: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 10.31'de, 6,99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede, geçen pazar günü de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Deprem, Kozan, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
Son dakika: Arnavutluk'ta 13 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 Türk vatandaşı otel enkazında kaldı Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]