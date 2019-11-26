Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 10.31'de, 6,99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede, geçen pazar günü de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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