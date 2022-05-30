Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

30.05.2022 21:25
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

ADANA'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.


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Kozan'da 3.6 büyüklüğünde deprem Kozan'da 3.6 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA

Deprem, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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