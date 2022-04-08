Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

08.04.2022 02:51
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ADANA'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 01.09'da merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.


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Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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