Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Adana'nın Ceyhan İlçesi 'nde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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