Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

- Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
ADANA - Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde merkez üssü Hamdilli mahallesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Adana'nın Ceyhan İlçesi 'nde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan depremde sallanan ilçedeki evlerde oturan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremi hisseden 80 yaşındaki Meryem Övet isimli vatandaş, korktuğunu ve evle sallandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:51 - Kaynak: İHA
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