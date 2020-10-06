Adana'da 3 aracın çarptığı sürüdeki 23 keçi telef oldu - Son Dakika

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 keçisinin kurtulduğunu, 23 hayvanını kaybettiği için ise üzüldüğünü söyledi.

Cuma Özdemir 'in otlattıktan sonra evinin bahçesindeki ağıla götürdüğü keçi sürüsüne, Adana- Kozan kara yolunda 2 otomobil ve bir tır çarptı.

Adana 'da 3 aracın çarptığı sürüdeki 23 keçi telef oldu.

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