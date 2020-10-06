Adana'da 3 aracın çarptığı sürüdeki 23 keçi telef oldu.
Cuma Özdemir'in otlattıktan sonra evinin bahçesindeki ağıla götürdüğü keçi sürüsüne, Adana- Kozan kara yolunda 2 otomobil ve bir tır çarptı.
Araçların çarpmasıyla keçilerden 23'ü telef oldu.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 keçisinin kurtulduğunu, 23 hayvanını kaybettiği için ise üzüldüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da 3 aracın çarptığı sürüdeki 23 keçi telef oldu - Son Dakika