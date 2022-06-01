Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında, Osman Zenkin yönetimindeki 33 B 6335 plakalı otomobil, Hakan Üçün idaresindeki 01 Y 6365 plakalı otomobil ve Atakan Çam'ın (22) kullandığı 11 ER 847 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Çam ile araçlarda bulunan Muhammet Şirin (65), Rabia Nur (19) ve Filiz Malaz (47) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika