Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor - Son Dakika

Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor

15.04.2021 19:45

Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor Kimya Vadisi'nde piyasada litresi 300 liranın üzerinde olan nano gümüş dezenfektan üretilecek Katma değeri yüksek nano gümüş dezenfektan mikroplara karşı 3 ay etkili Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr.

Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor

Kimya Vadisi'nde piyasada litresi 300 liranın üzerinde olan nano gümüş dezenfektan üretilecek

Katma değeri yüksek nano gümüş dezenfektan mikroplara karşı 3 ay etkili

Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin:

" Kendi yöntemimizle piyasaya sürülmesine imkan hazırlayacağız"

"Nano gümüş ilk ay yüzde 95 etkili"

ADANA - Adana'da kurulan Kimya Vadisi'nde piyasada litresi 300 liranın üzerinde satılan ve virüslere karşı yaklaşık 3 ay koruyucu özellik sağlayan nano gümüş dezenfektan üretim çalışmaları başladı. Kimya Vadisi'nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, "Nano gümüş dezenfektanın katma değeri çok yüksek. Burada yapılan çalışmalarla kendi yöntemimizle piyasaya sürülmesine imkan hazırlayacağız" dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, 5 milyon lira maliyetle Çukurova Üniversitesi içerisinde bulunan Çukurova Teknokent'te Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi 'Kimya Vadisi' kuruldu. Vadi içerisinde gıda, ambalaj, otomotiv, tarım, tekstil ve kozmetik sektörlerinde kullanılan katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisi geliştirilecek.

Nano gümüş dezenfektan üretim çalışmaları başladı

Vadide, Kimya Vadisi'nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin öncülüğünde ithal olarak piyasada litresi 300 liranın üzerinde satılan ve virüslere karşı yaklaşık 3 ay koruyucu özellik sağlayan nano gümüş dezenfektanın üretim çalışmaları da başladı. Piyasada sadece ithal olarak bulunan ve katma değeri yüksek olan nano gümüş dezenfektanın araştırmalar sonucunda, Kovid-19'un yanı sıra ciddi virüsler dahil olmak üzere birçok bakteri ve mantar üzerinde yaklaşık 3 ay boyunca sterilizasyon gerçekleştirdiği görüldü.

"İlk aylarda yüzde 95 etkili"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kimya Vadisi'nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, normal dezenfektanların yaklaşık 5-10 dakika koruyucu özellik sağladığını belirterek, "Dezenfektanların üretimiyle ilgili son zamanlarda bir takım çalışmalar yürütülüyor. Genelde alkol bazlı dezenfektanların kullanıldığını görüyoruz. Mikrop öldürmekte, dezenfekte etkili ama kullanıldığınız anda mikropları öldürüyor ancak 5-10 dakika sonra elinize mikrop geldiğinde o yaşamaya devam ediyor. O yüzden kalıcı dezenfektanlara ihtiyaç olduğunu düşünerek nano gümüşle çalışmalara başladık. Nano gümüşten üretilen dezenfektanı kullandığınız bölgede 3 aya kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. İlk aylarda yüzde 95 etkili, ikinci ve üçüncü aylarda ise yüzde 75'in üzerinde etkili olduğunu görmek mümkün" diye konuştu.

"Sentezleme yöntemiyle nano gümüş elde ediliyor"

Ülkemizde nano gümüş dezenfektanların sadece ithal olarak pazarlandığını söyleyen Serin, daha sonra şunları kaydetti:

"Bazı firmalar nano gümüş dezenfektanların pazarlamasını yapıyor ama nano gümüşün pek yaygın olarak üretilmediğini görüyoruz. Kimya Vadisi içerisinde nano gümüş üretimi ve bunun kullanımıyla ilgili çalışma başlattık. Normal olarak gümüş kilogramı 5 bin lira civarında satılan bir metal. Gümüş nitrat ise gümüşten elde edilen bir kimyasal ve fiyatı 8 bin lira civarında. Biz gümüşten çıkarak gümüş nitrat ve özel indirgeme teknikleriyle yaklaşık 30-50 tanecik büyüklüğünde nano gümüş hazırlıyoruz. 30'un altında tanecik büyüklüğüne sahip gümüşlerin faydalı bir takım mikroorganizmalara da olumsuz etkisi nedeniyle dezenfektan olarak kullanmak için 30-50 nanometre arası gerekiyor. Bizim burada yaptığımız çalışmada da 30-50 nanometre arasını sentezleme çalışmalarıyla belirledik, ona göre sentezleri yapıyoruz daha sonra ki süreçte buna özel katkılarla dezenfektan uygulamasına uygun hale getirerek dezenfektan kullanımı için üretim aşamasına gelinmiş olacak."

"Kendi yöntemimizle piyasaya sürülmesine imkan hazırlayacağız"

Nano gümüş dezenfektanın katma değerinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Selahattin Serin, "Piyasayı incelediğiniz zaman nano gümüş dezenfektanların çok değerli satıldığını görüyorsunuz. Litresinin 200-300 liranın üzerinde. Fakat içerisinde 1 gram gümüş yoktur ama sentez yönteminin, know-how'ının bilinmeyişinden dolayı piyasada bu fiyatlara bulunduğunu söyleyebilirim. Bunu pazarlayan firmalar var ve muhtemelen ithal etmek suretiyle ithal ettikleri nano gümüşün pazarlamasını yapıyorlar. Biz burada kendi yöntemimizle piyasaya sürülmesine imkan hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor
Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor
Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor
Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor

Çukurova, Kimyasal, Adana, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 3 ay koruyucu özellikte 'Nano gümüş' dezenfektan üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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