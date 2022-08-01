Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi

01.08.2022 12:59

Adana'da tüyleri diken diken eden bir kadın cinayeti yaşandı. 3 ay önce tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ü. tarafından gece uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ın babası Cumali Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin" serzenişinde bulundu.

Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, eşinden bir süre önce ayrılan tekstil işçisi ve 3 çocuk annesi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ü. ile tanıştı. İkili kısa süre sonra dini nikah yaparak Yıldırım'ın 1 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğuyla yaşamaya başladı. Bir süre sonra Ramazan Ü. kıskançlık nedeniyle Yıldırım'la sık sık tartışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde çift tekrar tartıştı. Ramazan Ü. tartışma sırasında Melek Yıldırım'a şiddet uyguladı. Daha sonra Yıldırım, 2 çocuğuyla balkonda uyumaya başladı.

Uyurken öldürülen Melek'in babası: Akşam şiddet uyguladı, gecesinde katletti

MELEK'İ BIÇAKLAYIP, KUZENİNİN EVİNE KAÇTI

Gece saatlerinde mutfaktan aldığı bıçakla balkona çıkan Ramazan Ü., çocuklarıyla uyuyan Melek Yıldırım'ı kalbinden bıçakladı ve ardından kuzeninin evine kaçtı. Burada polisi arayan Ramazan Ü., Yıldırım'ı bıçakladığını ve kuzeninin evinde olduğunu söyledi. İhbarla Ramazan Ü. ve Melek Yıldırım'ın olduğu evlere ekip gönderildi. Sağlık ekipleriyle eve giren polisler, Yıldırım'ın kanlar içinde balkonda, çocukların da ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Ü. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyurken öldürülen Melek'in babası: Akşam şiddet uyguladı, gecesinde katletti

"EVE GÖZLERİ MOR ŞEKİLDE GELDİ"

Adli tıptaki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cenazesi sabah babası Cumali Şahin'e teslim edildi. Kızının cenazesini teslim alan baba, Ramazan Ü.'nün kızına sürekli şiddet uyguladığını dile getirdi. Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin. Kızım hep ondan kurtulmak istedi. Kurban Bayramı'nda da şiddet görmüştü. Eve gözleri mor şekilde geldi. O zaman uyardım. 'Yaşamak her şeyden güzel, yapmayın böyle' dedim. Psikolojik sorunları vardı. Aşırı kıskançlık yapıyordu. Ben bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Bu kişi gereken cezayı alsın istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder" diye konuştu.

Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Kozan ilçesine götürüldü.

YORUMLAR (1)
  • Tuğrul Coşar: Anlaşamiyorsan olmuyorsa aldattiysa vs her ne olursa olsun ayrıl herkes yoluna gitsin. Erkek çocuklarınızı iyi yetistirin hayatına giren kadının da bır insan olduğunu onun malı olmadığını olamayacağını öğretin . Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
Adana'daki kadın cinayeti: Melek annelerini gözyaşlarıyla uğurladılar Adana'daki kadın cinayeti: Melek annelerini gözyaşlarıyla uğurladılar Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü
Kaynak: DHA

Cumali Şahin, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:31 Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı
14:31 Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement