Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan çalışmada 3 ayda 1020 kişi yakalandı, 56 bin 119 TL'ye el konuldu. Torunu ile dilenirken yakalanan 85 yaşındaki yaşlı bir kadının üst aramasında yöresel şalvarına ve çantasına sakladığı bölmeden toplamda 240 TL para çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kentin en işlek caddelerinde vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çarşı merkezinde dilenirken suçüstü yakalanan dilenciler tek tek yakalanıp, zabıta aracına bindirildi. Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü Maddesi gereğince para cezası kesilen dilencilerin, dilenme yoluyla elde ettikleri düşünülen paralara da el konuldu.