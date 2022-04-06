Adana'da 3 ayda 2 bin 881 internet sitesine erişim engeli konuldu - Son Dakika

Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yılın ilk 3 ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 2 bin 881 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Ocak-31 Mart'ta internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dolandırıcılık, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen 2 bin 881 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 165 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.