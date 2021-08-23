Son dakika haber! 3 ayrı silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı - Son Dakika

Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren babanın defnedildiği yer dikkatlerden kaçmadı

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Ekipler, evde yaptıkları aramada Thompson otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca, 1 kilo 572 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Zanlının 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.A. ile evdeki S.Y, L.Y. ve H.S'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralama olaylarının faili A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 ayrı silahla yaralama olayıyla ilgili yakalama kararı bulunan şüpheli, saklandığı evde 3 kişiyle gözaltına alındı.

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