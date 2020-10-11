Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

11.10.2020 09:53

Adana'da piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Türkiye'de sahte içkiden ölümlerin artması sonucu harekete geçti.

Polis Seyhan ilçesinde bir adreste sahte içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı. - ADANA

Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık, Piyasa, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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