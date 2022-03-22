Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

22.03.2022 09:38
Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.

Kamyonetin kasasındaki plastik tanklarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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