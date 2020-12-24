Adana'da, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi
24.12.2020 09:35
ADANA'da, polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da, polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evin sahte içki imalathanesi haline getirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi de gözaltına alındı.
Son Dakika Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Ankara sabah saatlerinde beyaza büründü! Başkent'ten ilk görüntüler Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak