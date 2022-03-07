3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.03.2022 09:40
3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe/ İHA)

3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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