Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Adana polisinin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sebebiyle alkollü içki kullanımının artacağı ve piyasadaki talebi suç örgütlerinin fırsata çevirerek, sağlığa zararlı alkollü içkiler ve kaçak sigaralar piyasaya süreceğini değerlendirerek, 7 gün 24 saat çalışarak peş peşe operasyonlar yaptı.


Polisin yaptığı bu operasyonlarda 8 bin 80 kaçak sigara, 3 bin 883 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca polisin yaptığı bir haftalık operasyonlarda kaçak sigara ve sahte içkinin yanı sıra 3 bin 650 cinsel içerikli ürün, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt, piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira değerinde 664 adet akıllı telefon ele geçirildi. Operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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