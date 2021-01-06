3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari araç ve kamyonetle kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığını belirledi.

Adana 'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

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