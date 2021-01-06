3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari araç ve kamyonetle kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığını belirledi.
Ekipler, araçlardan birini merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi, diğerini de Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.
Araçlarda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt bulundu, 2 sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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