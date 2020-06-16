Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese yapılan baskında piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.