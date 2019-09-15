Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

1 saat önce

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiADANA - Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana polisi, minibüs içindeki tanklara konulmuş halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Atatürk caddesinde hareket halindeki 01 ACK 724 plakalı minibüsten şüphelendi. Polis, minibüsü durdurup arama yaptığında ise tankların içinde 3 bin litre kaçak akaryakıt buldu. Polis, akaryakıta el koyarken minibüste bulunan M.T. ile H.A. gözaltına alındı. Polis kaçak akaryakıta ise el koydu. Zanlılar ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimi karşısına çıkan zanlılardan M.T. isimli şahıs tutuklanırken, H.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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