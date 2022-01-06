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Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

06.01.2022 09:47
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da bir kamyondaki bidonlarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da bir kamyondaki bidonlarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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