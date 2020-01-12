Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, D-400 karayolu üzerinde, servis aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ve Y.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı
Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
17:06 Milletvekili Cora ziyaret ve temaslarda bulundu - Son Dakika
17:04 Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti - Son Dakika
17:03 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da - Son Dakika
17:02 Kıbrıs gazileri KKTC'de anılarını yad etti - Son Dakika
16:59 Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]