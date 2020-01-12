Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildiADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan servis aracında yapılan aramada 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, D-400 karayolu üzerinde, servis aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 85 bin lira olan 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. ve Y.E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 3 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
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