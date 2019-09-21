Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı
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Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı

49 dakika önce

ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı, System.String[]

ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F (35), İ.H. (25) ve A.C.M.'nin (35) Adana'da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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