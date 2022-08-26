Elektrik şirketi görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde M.M ve A.İ'ye ait 3 adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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