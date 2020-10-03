Adana'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ADANA'da 3 evden toplam 10 bin 315 TL para, 7 bin lira değerinde altın kolye ve 2 çeyrek altın çaldığı öne sürülen Vedat Mert T. (21), polisin operasyonuyla yakalandı.

Adana'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

ADANA'da 3 evden toplam 10 bin 315 TL para, 7 bin lira değerinde altın kolye ve 2 çeyrek altın çaldığı öne sürülen Vedat Mert T. (21), polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Gazipaşa, Orhangazi ve Mithatpaşa mahallelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapılan evlerin yakınlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çelik kapıların göbeğini maymuncuk yardımıyla açarak girdiği evlerden toplam 10 bin 315 TL para, 7 bin lira değerinde altın kolye ve 2 çeyrek altın çalan şüphelinin Vedat Mert T. olduğu tespit edildi. Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu saptanan Vedat Mert T., evine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Vedat Mert T.'nin ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, ancak hırsızlık olaylarını gerçekleştirmediğini söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Mert T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adana'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Adana'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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