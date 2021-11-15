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Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

15.11.2021 19:08
Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün önce kaybolan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Kökez Mahallesi'nde ikamet eden Safiye Çoban'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kadın, çalışmalar sırasında mahalleye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık ekiplerince durumunun iyi olduğu belirlenen Çoban, tedbir amaçlı Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu
Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu
Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu
Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu
Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu

Arama Kurtarma, Jandarma, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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