Adana'da 3 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Sağlık ekiplerince durumunun iyi olduğu belirlenen Çoban, tedbir amaçlı Aladağ Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD , UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit