Adana'da 3 günde ikinci soba dumanı faciası; yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da 3 günde ikinci soba dumanı faciası; yaşlı çift hayatını kaybetti

27.02.2021 18:21
Adana'da 3 günde ikinci soba dumanı faciası; yaşlı çift hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'da 3 günde ikinci soba dumanı faciası; yaşlı çift hayatını kaybetti?Adana'da soba dumanından zehirlenen Muzaffer Demirbaş (75) ve Safinaz Demirbaş (71) çifti evlerinde ölü bulundu.

Adana'da 3 günde ikinci soba dumanı faciası; yaşlı çift hayatını kaybetti

?Adana'da soba dumanından zehirlenen Muzaffer Demirbaş (75) ve Safinaz Demirbaş (71) çifti evlerinde ölü bulundu. İki gün önce de bir çiftin sobadan zehirlenerek öldüğü kentte 3 günde 4 kişi soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetmiş oldu.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki 2 katlı binanın son katında oturan Muzaffer ve Safinaz Demirbaş çifti iddiaya göre, evlerinde uykuya daldı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra çiftin alt katında oturan çocukları, anne ve babasının balkonundan soba dumanının geldiğini fark ederek yukarı çıktı. Evin yedek anahtarıyla içeriye giren çocuklar, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu.GÖZYAŞLARINA BOĞULDULARAnne ve babalarını uyandırma çabaları sonuçsuz kalan çocukları, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çiftin soba dumanından zehirlendiği ihtimalinin üzerinde durduğu öğrenildi. Gerekli incelemelerin ardından Muzaffer ve Safinaz Demirbaş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin çocukları ve acı haberi alan diğer yakınları ise evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.3 GÜNDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kentte 25 Şubat günü ise Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Müyesse Karslı çifti sobadan sızan dumandan zehirlenerek ölmüştü. Bugün yaşanan olayla birlikte Adana'da 3 gün içinde 4 kişi soba dumanından zehirlenerek hayatını kaybetmiş oldu.

Denizli, Seyhan, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 günde ikinci soba dumanı faciası; yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika


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