3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Adana'dan bir iş yerinden 100 bin lira para çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı, diğeri aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 100 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerindeki çelik kasayı kırarak içindeki paraları alan şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kimlikleri belirlenen zanlılardan 3'ü Mersin'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, iş yerinden çalındığı değerlendirilen 74 bin 800 lira, 15 gram esrar ve 52 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. JASAT ekipleri, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.