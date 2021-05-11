Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Mayıs Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede oksijen sistemini besleyen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu çalındı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Şahin D. ile ağabeyi Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Nisan Cumartesi günü ise merkez Yüreğir ilçesi, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerine öğle saatlerinde gelen 1 kişi, klimanın dış ünitesini çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler araç plakasından şüphelinin Abdi D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüzdandan 2 bin 700 lira çaldı

8 Şubat Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana gelen hırsızlık olayında ise Ş.A. isimli kadının cüzdanında 2 bin 700 lira para ve 2 kart çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheli Orhan A.'yı tespit etti. Orhan A., çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan yaklaşık 100 metre uzunluğunda kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Ö. ile Burhan K. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ADANA