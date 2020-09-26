3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da, bir jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da, bir jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin bir binanın bodrum katına girdiği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekipler, binanın bodrum katında yaptıkları aramada, jeneratörün motorunu sökmeye çalıştığını belirlediği 3 şüpheliyi gizlenirken yakaladı.

Zanlılar Temel D, Burak İ. ve İbrahim Ç. polis merkezine götürüldü.

3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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