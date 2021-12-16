Üye Girişi
Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

16.12.2021 12:21
Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamdilli Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı.

Şüpheli Y.S'nin ifadesinde olayı birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği U.G. ve M.B. de ekiplerce yakalandı.

Şüpheliler ifadesinde, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden birçok hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Gözaltındaki 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:18 Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
11:39 Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!         
12:19
Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!         
12:11
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan çok konuşulacak sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
11:23
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
"Uçan Adam Sabri'den sonra bu sefer de 'Süperman' vakası! Kadıköy'de insanların üstüne uçtu "Uçan Adam Sabri'den sonra bu sefer de 'Süperman' vakası! Kadıköy'de insanların üstüne uçtu         
10:16
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement