Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

03.03.2022 10:16
Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Çelemli Mahallesi'ndeki bir maden şantiyesinden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aynı bölgeye hırsızlık için geldiği iddia edilen hafif ticari araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf eden zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada, demir kesme makası ele geçirildi.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar

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Kaynak: AA

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