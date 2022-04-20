Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava - Son Dakika
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Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava

20.04.2022 17:08
Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava

Adana'da, otomobiliyle çarptığı 3 kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, otomobiliyle çarptığı 3 kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 28 Mart'ta refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya otomobiliyle çarparak kadınların ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü M.K.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sürücü hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.K.A'nın otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki 3 kadına çarptığı belirtildi.

M.K.A'nın çarptığı kadınlardan Nilüfer Kanat'a, yola savrulması nedeniyle daha sonra da S.D'nin kullandığı aracın çarptığı anlatılan iddianamede, sanığın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede, diğer sürücü S.D'nin ise olayda kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle hakkında takipsizlik verildiği bilgisi yer aldı.

Sanık M.K.A, iddianamedeki ifadesinde, hızının 50-55 kilometre olduğunu ileri sürerek, "Sağ şeritte giderken önümde plakasını ve modelini hatırlamadığım siyah bir araç vardı, araç aniden frene bastı. Ben de bu araca çarpmamak için sola manevra yaptım. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Aracı bir türlü toparlayamadım. Araç, turunç toplayan kadınlara çarptı. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım." ifadesini kullandı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda da sürücü M.K.A'nın asli kusurlu olduğu kaydedildi.

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Tragger, Seyhan, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava - Son Dakika
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