3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

12.05.2022 10:16

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 kardeşin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 kardeşin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta 2 grup arasında çıkan kavgada Bülent C. (46) ile kardeşleri Samet C. (32) ve Selçuk C'nin (37) tabancayla yaralanmasıyla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih Y. ve ağabeyi Suat Y. (44) adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i de serbest bırakıldı.

Bu arada, yaralı üç kardeş hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Üç kardeşin silahla yaralanması kamerada

Bülent C'nin tabancayla vurularak yaralanması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bülent C'nin kendisini kovalayan zanlıdan kaçmaya çalışması ve ayağından vurularak yere düşmesi görüntüye yansıyor.

İlçede 8 Mayıs'ta 2 grup arasında sokakta çıkan kavgada Bülent C. ile kardeşleri Samet C. ve Selçuk C. silahla yaralanmıştı.

3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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