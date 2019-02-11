Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 Kişinin Öldüğü Kaza, Başka Bir Yolcu Tarafından Görüntülenmiş

Adana'da 3 Kişinin Öldüğü Kaza, Başka Bir Yolcu Tarafından Görüntülenmiş

1 saat önce

Adana'da 3 kişinin öldüğü kaza, başka bir yolcu tarafından görüntülenmişAdana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ın hayatını kaybettiği, 18 kişinin...

Adana'da 3 Kişinin Öldüğü Kaza, Başka Bir Yolcu Tarafından Görüntülenmiş, System.String[]
Adana'da 3 kişinin öldüğü kaza, başka bir yolcu tarafından görüntülenmiş

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ın hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kaza anı, otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, 31 Ocak'ta saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş'i yolcu etmek için Karataş Belediyesi'nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.?nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini donduran asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Haydar Ateş'in cenazesi, Karataş'ta yapılan askeri törenin ardından toprağa verildi.

BAŞKA BİR YOLCU GÖRÜNTÜLEDİ

Kaza yaşanmadan midibüste yapılan asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Midibüste bulunan bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği olayda gençlerin şarkı söyleyip eğlendiği görülüyor. Elazığ'daki askeri birliğine teslim olamadan hayatını kaybeden Haydar Ateş'in de midibüsün ön konsoluna oturarak şarkı söyleyip, arkadaşlarına alkışlarla eşlik etmesi dikkat çekiyor. Görüntüler, midibüsün iş makinesine çarpması sonucu şiddetli sarsılmanın ardından son buluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:45 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Güvenlik Görevlileri ile Esnaf Arasındaki Tartışmada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 3 Yaralı Çin'de Öldüğü Söylenen Sanatçı Heyit'ten Dünyaya Mesaj: Ölmedim

Annesinin Ölümünden Sonra Görüntülenen Hande Erçel'in Şoförü, Gazetecilerin Üzerine Araba Sürdü Demet Akalın, 4 Sene Önce Vahşice Öldürülen Özgecan Aslan İçin Kuran Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:48:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 Kişinin Öldüğü Kaza, Başka Bir Yolcu Tarafından Görüntülenmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]