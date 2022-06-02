Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
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Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasının sanıkları hakim karşısında

02.06.2022 14:56
Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasının sanıkları hakim karşısında

Adana'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 5 yıldan müebbette kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 5 yıldan müebbette kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.Ç. ve A.Ç. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı verilen sanık M.E.Ç. ile tutuksuz sanıklar Ş.Ç. ve M.A. duruşmaya gelmedi.

Müşteki yakınları ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı sanıklara iddianameyi okuyup haklarındaki suçlamaları söyledi.

Sanıkların avukatları, davanın başka bir ile naklini talep ettikleri için bu aşamada beyanda bulunmayacaklarını belirterek, davanın nakli işlemlerinin sonucunun beklenmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık M.E.Ç. hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesine ve davanın nakli konusundaki kararın beklenilmesini mahkemeden talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık M.E.Ç. hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesine, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklar M.A. ve Ş.Ç. hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme tanık Y.B. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan gereğinin yapılması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Duruşma, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve davanın nakliyle ilgili verilecek kararın beklenilmesi için ertelendi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde 28 Kasım 2021'de F.Ç'nin motosikletinin çalınması yüzünden iki aile arasında yaşanan husumet sonrası Hacı Acar, kardeşi Kemal Acar ve Cumali Canördek silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra M.E.Ç, F.Ç. ve A.Ç. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında üç kişiyi "kasten öldürme" suçundan, sanıkların saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla tutuksuz Ş.Ç. ve M.A. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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