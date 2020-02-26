Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

6 saat önce

Adana'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında, System.String[]

Adana'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogarı'nda 5 gün önce 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavgada bir yaralının yerde yatması ve bir süre sonra olay yerine elinde pompalı tüfeklerle iki kişinin gelmesi yer aldı.

Şüphelilerin havaya ateş açması sonucu vatandaşların olay yerinden kaçması ve polis ekiplerinin siper alması da kayıtlara yansıdı.

Kameralarca, polis ekiplerinin müdahale etmek istediği şüphelilerin kaçması da görüntülendi.

8 şüpheli tutuklanmıştı

B.İ. (36) Van'a gitmek için bilet aldığı firmanın görevlileriyle, kendisinden fazla bagajı için para talep etmeleri nedeniyle tartışmış, vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmıştı. Bir süre sonra B.İ, yakınlarıyla otogara gelip firma çalışanlarıyla kavga etmiş, olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanılmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan, aralarında firma çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğu, kelepçe takılarak gözaltına alındı
Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı Kim Kardashian, kız kardeşi Kourtney Kardashian'ı yumrukladı 12 yıl hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]